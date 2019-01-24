За какие именно преступления был осужден Янукович – пояснили в Оболонском суде

Виктора Януковича признали виновным за преступления против мира и за пособничество в ведении агрессивной войны против государства Украина. В то же время его оправдали по обвинению в преступлении, которое предусматривает нарушение территориальной целостности государства.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда города Киева Инна Свинаренко.

Инна Свинаренко отметила, что приговор по обвинению Виктора Януковича содержал 143 страницы. Сейчас, во время 90-го заседания, приговор был провозглашен в полном объеме.

«Обвиняемый признан виновным за преступление против мира и в пособничестве ведения агрессивной войны против государства Украина. Однако за недоказанностью был оправдан в преступлении, которое предусматривает нарушение территориальной целостности нашего государства, в связи с тем, что не было доказано умысла Януковича Виктора Федоровича в изменении территориальных границ нашего государства», – уточнила Инна Свинаренко.

Секретарь суда отметила, что одна мера наказания Януковичу составляет 13 лет (за пособничество в ведении агрессивной войны), другая – 12 лет (преступление против мира). Учитывая то, что более строгое наказание, поглотившее менее строгое, окончательное наказание – 13 лет лишения свободы.

Инна Свинаренко, отвечая на вопрос относительно предыдущих судимостей Януковича, сообщила, что на момент обращения в суд органов прокуратуры не было сведений о том, что эта особа была ранее судима.

Напомним, суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и определил наказание – 13 лет лишения свободы.

Защита Януковича сообщила, какими будут их дальнейшие действия. Адвокаты обещают обращаться с апелляционными жалобами относительно приговора.

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