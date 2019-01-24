Из-за субсидий государство делает людей зависимыми, – Ильенко

В нынешней ситуации у украинцев просто нет выбора и они должны получать субсидии. Поскольку иначе половина населения страны полностью прекратит оплачивать коммунальные услуги.

На этом акцентировал народный депутат Украины Андрей Ильенко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат отметил, что количество субсидианто по сравнению с предыдущим годом существенно уменьшилось. Но это не означает, что четверть населения страны за год стала лучше жить и больше зарабатывать.

«На такие ситуации нужно смотреть в корень проблемы, а это завышенная монопольная цена на газ, которая является следствием олигархической системы в Украине. А потому начинать нужно с демонополизации и очищения энергетического сектора от коррупции. Сейчас же людей искусственно делают зависимыми от государства, завышая цены. Следовательно, у власти появляется множество дополнительных механизмов контроля граждан», – подчеркнул Андрей Ильенко.

Очевидно, добавляет политик, что у государства нет технических возможностей проверить 6,5 миллионов домохозяйств. Но постоянно будут проводить выборочные проверки с целью постепенного уменьшения количества получателей субсидий, что прописано в меморандуме с МВФ,

«Несмотря на то, будут субсидии монетизированы, или нет, в результате эти деньги все равно пойдут олигархическим структурами. «Нафтогаз» ставит в формулу цены космическую рентабельность. Но это государственная, а не коммерческая компания, задача которой отстаивать государственные интересы, а в частности и интересы граждан, а не заниматься коммерцией. К тому же, монетизация проводится впритык к выборам, что является очевидным элементом политической кампании», – считает Андрей Ильенко.

Как сообщали, субсидия в результате монетизации станет социальной выплатой и с 1 марта пенсионеры начнут получать ее одновременно с пенсией.

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