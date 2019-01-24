Юрист: В процессе над Януковичем защиту обвинения и суд действуют по единому сценарию

В процессе над Виктором Януковичем обвинение, защита и суд действуют по одному согласованному сценарию. Каждый его участник имеет с этого свои выгоды, но, похоже, что все их действия согласованы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил адвокат семей Героев Небесной сотни Виталий Титич.

Он подчеркнул, что когда адвокаты делают заявление, что не смогли принять участие в оглашении приговора Виктору Януковичу, поскольку не получили повестки, это ложится в канву» их общей стратегии относительно судебного процесса.

«Они провоцируют суд на создание обстоятельств, которые могут быть основаниями для нарушений процесса. В частности, речь идет о неучастии очень важного для процесса человека – адвоката обвиняемого. Если они не появились, то это вполне логичное поведение, которого следовало ожидать», – уверен адвокат.

Также он отметил, что зачитывание приговора президенту-беглецу продлится ровно столько, сколько потребуется суду для того, чтобы зачитать полный текст приговора.

«Я не знаю, что туда может быть включено. На самом деле объем обвинения мизерный. Как такого его фактически нет. Обвинительный акт – это такое литературное произведение, которое имеет очень мало общего с процессуальным документом, в соответствии с требованиями УПК», – пояснил Виталий Титич.

По его словам, описание тех вещей, к процессу могут быть доказательствами, это два-три документа и несколько свидетельств, все остальное – шоу, что не имеет никакого отношения к уголовному процессу.

«Если суд впишет туда весь «трэш», что происходил, то, очевидно, он создаст прецеденты для того, чтобы это было основанием для дальнейшего обжалования, в частности, в Европейском суде. Могут быть обжалованы вопрос нарушения процедуры, установленной национальным законодательством», – подчеркнул адвокат семей Небесной Сотни.

Кроме этого он пояснил, кто в этом процессе больше работает на шоу – сторона защиты, обвинения или, возможно, сам суд.

«Я уже ранее говорил, что и обвинение, и защита, и суд действуют по одному согласованному сценарию. Каждый имеет с этого свои выгоды, но, думаю, все эти действия согласованы. Гипотетически можно предположить низкую квалификацию обвинения, но она настолько очевидна в интересах другой стороны, трудно предположить такую глубокую глупость», – заявил юрист.

Напомним, Оболонский районный суд Киева начал зачитывать обвинительный акт по делу о государственной измене Виктора Януковича.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.