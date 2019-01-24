Ярошевич похвастался, что «евробляхари» усилились владельцами оружия

Я лично имею 3,5 единицы оружия, в том числе один арбалет и боевое оружие.

Об этом рассказал лидер общественной организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

Лидер организации подчеркнул, что сжег свой автомобиль только ради того, чтобы перебить ложный информационный поток о том, что принятый закон о растаможке автомобилей является победой «евробляхарей».

«Когда Нина Южанина вышла из Верховной Рады и сказала, что принятый закон является победой «евробляхарей», то на 7-м часов вечера это уже звучало по всем телеканалам, хотя на самом деле это совершенно не так. Нам не хватило финансов даже всех наших людей, чтобы опровергнуть эту информацию на всех телеканалах и объяснить, что этот законопроект не является хорошим», – отметил Олег Ярошевич.

По словам активиста, после того, как он сжег авто в знак протеста, утром следующего дня уже ни один канал не говорил, что такой закон является победой.

«Мы можем защитить свои интересы, а относительно того, какого политика поддерживать, а какого – нет, то это должны решить члены организации. Наши люди – это преимущественно средний класс, предприниматели, которые умеют зарабатывать деньги и хотят изменить страну. И мы будем договариваться именно с тем политиком, который учтет требования огромного количества людей», – подчеркнул Ярошевич.

Отвечая на вопрос, владеют ли его единомышленники оружием, лидер движения признался, что к ним присоединились владельцы оружия.

«К нам присоединились владельцы оружия, которые требуют принять закон «Об оружии». Лично я имею 3,5 единицы оружия, в том числе один арбалет и боевое оружие», – отметил Олег Ярошевич.

Как сообщалось, В Черкасской области СБУ задержала главу общественной организации, который занимался сбытом оружия и боеприпасов.

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