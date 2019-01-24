Януковича признали виновным в государственной измене и ведении войны

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене, а также в пособничестве по изменении границ страны и ведении войны.

Об этом сообщает «Медуза».

В приговоре, который зачитали в суде, сказано, что вина Януковича доказана. Наказание, назначенное Януковичу, еще не объявлено.

Обвинение просило осудить Януковича к 15 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно, поскольку бывший президент находится в России. Он называл дело сфабрикованным и политически мотивированным, и ни разу не выступил в заседании.

После смены власти в Украине в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию. Его обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска на Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.