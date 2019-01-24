Януковича прооперировали, – защитник

Защитник президента-беглеца Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виталий Сердюк заявляет, что его подзащитного прооперировали.
Об этом Сердюк сказал в комментарии «Украинской правде».
«У нас была короткая встреча в клинике, где Виктор Янукович после операции проходит реабилитацию», – сказал он.
По словам Сердюка, Янукович идет на поправку.
«Самочувствие нормальное, идет на поправку, сказал: «Спорт не брошу!», – рассказал адвокат.
Напомним, 18 ноября 2018 года росСМИ распространили информацию, что Янукович был госпитализирован «в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов».
18 ноября защитники обвиняемого сообщили, что Янукович не придет на суд с последним словом, потому что у него «тяжелая травма».
Оболонский районный суд Киева в связи с заявлением защиты перенес заседание на 5 декабря.
4 декабря 2018 года адвокат экс-президента сообщил, что Януковичу может понадобиться лечение в Израиле.
5 декабря Янукович не вышел на видеосвязь с последним словом в Оболонском райсуде Киева.
24 января в Оболонском райсуде начали оглашать приговор Януковичу.