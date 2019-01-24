Януковичу вынесен приговор: 13 лет лишения свободы

Суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и определил наказание – 13 лет лишения свободы.

Об этом сообщил председательствующий судья во время объявления приговора экс-президенту Виктору Януковичу в Оболонском районном суде Киева. Трансляцию заседания ведет телеканал ZIK.

Суд избрал для Януковича наказание в виде 13 лет лишения свободы. Срок лишения свободы Януковичу будут начислять с момента его задержания.

Виктор Янукович также должен компенсировать судебные расходы в размере 98 561,20 гривны.

Приговор вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции в течение 30 дней.

Обращаясь к стороне обвинения, председательствующий судья отметил, что они надлежащими и допустимыми доказательствами доказали, что Янукович способствовал РФ в совершении преступления против мира и ведения агрессивной войны. Вместе с тем, сторона обвинения не предоставила надлежащих доказательств, которые бы свидетельствовали, что Янукович действовал с целью сепаратизма. Поэтому суд оправдал Януковича по ст. 110 УКУ.

Напомним, в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию. Его обвинили в том, что он попросил РФ ввести войска в Украину, что привело к аннексии Крыма.

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