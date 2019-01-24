Янукович – убийца и заслуживает пожизненного срока, – Зорян Шкиряк

Виктор Янукович сам не нажимал курок, но его преступные действия привели к гибели не только Героев Небесной Сотни, но и почти 13 тысяч украинских граждан. Я считаю Януковича убийцей и ему стоило бы дать и пожизненное.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

В частности господин Шкиряк не удовлетворен тем приговором, который вынес Виктору Януковичу суд, но доволен тем, что по крайней мере он есть. Он предпочел бы видеть приговор жестче – по крайней мере 15 лет.

«Я считаю Януковича убийцей, причем это четко понятно для каждого сознательного гражданина Украины. Безусловно, он сам не нажимал курок, но его преступные действия привели к гибели не только Героев Небесной Сотни, но и почти 13 тысяч украинских граждан. Я считаю, что ему следовало бы дать и пожизненное. Впрочем, позитив я вижу в том, что этот приговор является, то есть процесс в суде первой инстанции закончен», – отметил Шкиряк.

Кроме этого господин Шкиряк обратил внимание на то, что вокруг данного решения видно очередные прокремлевские манипуляции и информационные провокации стороны защиты, которые происходили в течение всего судебного процесса. Он заметил, что сторона защиты пыталась максимально затягивать процесс, а адвокат Виталий Сердюк по сути выступал российским пропагандистом.

«Мы должны понимать, что Янукович как гражданин Украины имеет право на защиту и должен этим пользоваться, но задачей защиты было создание информационной истерии, вброс дезинформации. Дело адвокатов законно защищать своего подзащитного, но настолько грубо на всю страну рассказывать о том, что только какие-то известные им европейские институты признали что-то, поддержали едва не защита Януковича, я считаю, мягко говоря, не корректно, а по большому счету это очередная манипуляция и откровенная ложь», – убежден советник министра внутренних дел Украины.

По его словам, Украина правовое государство, и Янукович, который получил приговор суда, имеет право на апелляционное обжалование. В то же время господин Шкиряк надеется, что и решение апелляционного суда будет однозначным.

«Они имеют право на дальнейшее обжалование в Европейском суде по правам человека, но для каждого украинца в определенной степени сегодня наступил момент истины. И, безусловно, я считаю что это очень позитивно, что в конце концов суд первой инстанции назначил Януковичу 13 лет тюрьмы за тяжелыми статьями Уголовного кодекса Украины, в частности за государственную измену», – прокомментировал гость программы.

Напомним, что суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и определил наказание – 13 лет лишения свободы. Срок лишения свободы Януковичу будут начислять с момента его задержания. Виктор Янукович также должен компенсировать судебные расходы в размере 98 561,20 гривны.

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