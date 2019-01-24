Все для людей: Финляндия возглавила рейтинг стран, способствующих общему благу человечества

Финляндия заняла первое место из 153 в рейтинге стран, которые способствуют общему благу человечества. Украина в нем стала 75.

Рейтинг составила организация The Good Country Index, передает «Громадське».

Все страны оценивали по 30 критериям, среди которых количество Нобелевских лауретів, свобода слова (печати), количество принятых беженцев, уровень кибербезопасности, открытость торговли, соблюдения природоохранных конвецій тому подобное.

Первой в рейтинге стала Финляндия с населением более 5 миллионов жителей. Вторую позицию заняла Ирландия, третье – Швеция.

Украина стала 75 из 153 стран, а также получила первое место по уровню содействия общему благу человечества в категории науки (больше всего баллов за количество иностранных студентов, меньше за количество научных патентов).

Разработчики The Good Country Index использовали данные ООН и других международных организаций. Они отмечают, что под «хорошими странами» имеют в виду те, которые делают вклад в общее благо человечества, служат интересам своего народа и не наносят вреда другим.

The Good Country Index отмечает, что создание такого рейтинга способствует дебатам вокруг миссий стран – действительно они работают только для политиков и предпринимателей, они работают для человечества и планеты в целом.

«Если первый ответ правильный, то у нас у всех большие проблемы», – отметила организация.

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