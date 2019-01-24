Война настигла в мирной жизни: На Львовщине умерли два молодых участника АТО

В городе Стебнике Львовской области ушел из жизни 29-летний Андрей Шалыгин, участник боевых действий на востоке Украины.

Как сообщает на своей странице в Фейсбук жительница Дрогобычского района Ольга Мицак.

«И снова Стебник в скорби. Андрей Шалыгин, 29 лет. 24 бригада. Первые годы войны. Контракт. Война настигла тебя здесь», – написала В.Мицак.

Андрей Шалыгин

Причина смерти не указывается.

Кроме того, 22 января во Львовской области в с.Кобло после болезни умер (остановилось сердце) ветеран АТО, 28-летний Михаил Шишлик.

Михаил Шишлик

«Он был единственным сыном в семье. У Михаила остался сын. Михаил Шишлик родился 27 октября 1990 года в селе Страшевичи. Вступил в ряды Вооруженных сил Украины 11 июня 2014 года по контракту. Сначала проходил Службу в военной части А0807 в Самборе (полк радиационной, химической и биологической защиты), потом в Яворове в воинской части А0998, 24 ОМБр имени короля Даниила.

За время службы 5 раз находился в зоне боевых действий на Донбассе: дважды в период с сентября 2014 года по май 2015 года; ноябрь 2015 – январь 2016; март – май 2016; январь – апрель 2018», – написал сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

В пресс-службе 24 ОМБр имени короля Даниила корреспонденту ИA ZIK подтвердили, что оба мужчины – бывшие бойцы этой бригады.

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