Военные прокуроры рассказали о последствиях объявленного приговора для Януковича

Приговор в отношении Виктора Януковича ляжет в основу обвинения против руководства России относительно развязывания войны в Украине.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил начальник отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Господин Кравченко отметил, что сегодня судом первой инстанции признано виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Установлено, что Янукович – государственный изменник и пособник в умышленных действиях и ведении агрессивной войны против нашего государства. Данный приговор будет положен в основу доказательств и обвинения относительно совершения преступления против нашего государства представителями РФ», – рассказал прокурор.

Как уточнил первый заместитель военного прокурора Центрального региона Украины Максим Крым, в течение 30 суток приговор суда должен вступить в законную силу, если он не будет обжалован сторонами судебного процесса. После получения экземпляра приговора прокуратурой будет тщательно исследовано и принято решение относительно возможного его обжалования.

«После апелляционного рассмотрения приговор вступит в законную силу и будет выполняться компетентными органами. В компетенцию Главной военной прокуратуры не входит реализация и исполнение решений. Наш долг доказать перед судом факт совершения лицом преступления, что нами сегодня и было сделано», – отметил господин Крым.

Кроме того он добавил, что суд, решая вопрос о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 110, решил, что обвиняемый не осознавал либо не желал наступления тех последствий, которые мы имеем сегодня.

«Однако наша позиция заключалась в том, что совокупность доказательств свидетельствует о наличии в том числе и состава этого правонарушения и, обращаясь к президенту РФ, осужденный понимал возможность наступления этих последствий и желал их», – констатировал господин Крым.

Напомним, что суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и определил наказание – 13 лет лишения свободы. Срок лишения свободы Януковичу будут начислять с момента его задержания. Виктор Янукович также должен компенсировать судебные расходы в размере 98 561,20 гривны.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.