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четверг, 24 января, 2019, 8:25 Мир
Во время лунного затмения впервые зафиксировали падение метеорита

Ученые впервые зафиксировали падение метеорита во время лунного затмения.

Как сообщает «Медуза», это произошло в ночь на 21 января.

«Ученые из испанского университета в городе Уэльве в течение многих лет пытались запечатлеть падение метеорита во время затмения, но каждый раз что-то шло не так (иногда случались вспышки раньше самого затмения). На этот раз ученые использовали не четыре, а восемь телескопов, направленных на различные участки лунной поверхности – вспышку зафиксировали сразу с нескольких приборов. Специалисты из университета Уэльва изучили полученные данные и пришли к выводу, что это действительно упал метеорит, а не оптическая аномалия», – говорится в сообщении.

Предполагается, что вес космического тела достигал примерно двух килограммов.
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метеоритылунное затмениеновости мира
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2019-01-24 09:35 :57