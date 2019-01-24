Во Флориде неизвестные напали на банк, много людей ранены

По меньшей мере, несколько человек получили ранения в результате стрельбы во время вооруженного нападения на коммерческий банк в американском штате Флорида.

Инцидент произошел в среду, сообщает Укринформ со ссылкой на американский телеканал CNN.

«Много людей получили огнестрельные ранения в ситуации, где имел место захват заложников в банке SunTrust в городке Себрінг, Флорида», – отметил комиссар местного округа Хайлендс Дон Елвелл.

В то же время он не уточнил, были ранены люди из числа персонала или посетителей банка. На видео, которое демонстрирует телеканал видно, как здание банка окружили полицейские машины, кареты скорой помощи, а также броневых спецподразделения SWAT.

Инцидент начался после 12 часов дня по местному времени, когда полиция получила телефонный звонок о стрельбе в банке. Местные правоохранители, а также Служба шерифа в короткий срок прибыли к захваченному помещения. Предыдущие переговоры не привели к положительным результатам, однако после прибытия спецподразделения SWAT и в результате дальнейших переговоров нападавший сдался.

Сейчас полиция подтвердила отсутствие опасности для граждан в районе вокруг банка, местная власть обещает позднее предоставить более подробную информацию о людях, пострадавших внутри банка.

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