Выборы: СБУ заявила о блокировании российских «троллей» в соцсетях

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в Украине через социальные сети. Оперативники спецслужбы, в частности, уличили жителя Киева, который под кураторством спецслужб РФ администрировал антиукраинские Интернет-сообщества в соцсетях.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Он также за денежное вознаграждение получал доступ к так называемым «рекламным кабинетам» аккаунтов украинских пользователей социальных сетей «Facebook» и «Twitter». По замыслу заказчиков таким образом злоумышленник должен был манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля. Сотрудники СБ Украины обнаружили еще более трехсот аккаунтов, которые в ходе президентской избирательной кампании в Украине должны быть использованы для продвижения выгодного российской стороне политической таргетинговой рекламы. За них организаторы планировали влиять на правосознание и личный выбор избирателей, а также распространять тенденциозную и фейкову информацию для дискредитации украинской власти и правоохранительных органов.

Служба безопасности Украины в установленном порядке передала администрации социальных сетей «Facebook» и «Twitter» информацию о выявленных аккаунты, которые могут использоваться в РФ в ходе гибридной агрессии против нашего государства.

В СБУ отмечают, что в 2019 году «Facebook» ужесточил политику безопасности относительно использования политической рекламы в украинском сегменте Интернета. Сейчас с целью предупреждения манипулятивного влияния на украинцев «Facebook» запрещена политическая реклама с аккаунтов, которые администрируются вне украинским сегментом Интернет. Через принятые администрацией меры повысился интерес спецслужб страны-агрессора к аккаунтам именно украинских граждан в социальных сетях. При этом пользователям поступают коммерческие предложения от лиц, за которыми на самом деле стоит российская «фабрика троллей» ‒ ООО «Агентство Интернет Исследований».

Служба безопасности Украины в очередной раз обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных лиц предложений по использованию аккаунтов в соцсетях сообщать на горячую линию СБ. Кроме того, обращает внимание, что ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец или лицо, зарегистрировавшее аккаунт в соцсетях.

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