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четверг, 24 января, 2019, 23:46 Мир
Ватикан занял нейтральную позицию относительно событий в Венесуэле

Папа Франциск призвал остановить страдания народа Венесуэлы, однако не становится на сторону ни одной из сторон противостояния в этой стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление понтифика в четверг.

«Папа Римский следит за ситуацией в Венесуэле и всячески поддерживает усилия, направленные на то, чтобы остановить страдания людей в этой стране. Но в то же время Ватикан не поддерживает ни Николаса Мадуро, ни его соперника Хуана Гуайдо», – говорится в сообщении.

Как известно, в 2016 году Ватикан безуспешно был посредником в переговорах между венесуэльским президентом Мадуро и оппозицией.

Как сообщалось, США и многие латиноамериканских стран, включительно с Аргентиной, по итогам последних выборов признали действующим президентом Гуайдо, а не Мадуро. Но Мадуро отказывается уступить власть, в связи с чем в Венесуэле продолжаются протесты, сопровождающиеся столкновениями и человеческими жертвами.
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Папа ФранцискНиколас Мадуроновости мираХуан Гуайдо
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