В Украине за последние четыре года количество ОСМД выросло вдвое, – Кабмин

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что количество объединений совладельцев многоквартирных домов в Украине сейчас составляет 33 тысячи единиц, что в 2,5 раза больше, чем в 2014 году.

Об этом сообщает «Громадское».

В частности, в 2018 году в Украине стало на 1850 ОСМД больше.

«С принятием закона... мы лишили жителей диктата Жэков и дали возможность самостоятельно решать судьбу собственного дома, иметь общую собственность, эффективно ею управлять», – сообщил Зубко.

Он также отметил, что существенно возросло и количество счетчиков тепловой энергии. Сейчас ими оборудовано 77,5% жилых многоквартирных домов, 77,7% нежилых помещений.

27 декабря 2018 года правительство приняло постановление о переходе к системе предоставления субсидий в денежной форме (монетизация). В частности, ею предусмотрено, что субсидии будут начисляться на персональные счета потребителей, открытые в Сбербанке, а оттуда их будут платить непосредственно на коммунальные услуги.

Отметим, что монетизация субсидий – это переход к модели, когда предназначенные населению субсидии выплачиваются в денежной форме, а не в виде скидки в тарифах.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.