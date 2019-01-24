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четверг, 24 января, 2019, 15:49 Экономика
В Украине повысили размер суточных на командировку

Размер суточных на командировку повысили для украинцев. Сумму увеличили до одной десятой минимальной зарплаты. Теперь максимальная сумма составит 417 гривень. Раньше максимум за командировку получали 370 грн.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

От 60 до 417 грн в сутки в пределах Украины составляют расходы на проезд, проживание и питание работников в командировке. А поездка за границу должна оплачиваться до 80 евро за каждый календарный день командировки в зависимости от страны.
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2019-01-24 18:00 :55