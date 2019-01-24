В России признали Мадуро «легитимным президентом» и приговорили венесуэльскую оппозицию

МИД России заявил о легитимности действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Об этом сообщает «Медуза».

Российские дипломаты обратились к «венесуэльским политикам, мыслящим трезво» и выступающим против Мадуро, с призывом «не становиться пешками в чужой шахматной игре».

В МИД РФ утверждают, что такое решение оппозиции приведет к хаосу в стране.

«Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пучину кровавой междоусобицы», – сказали в МИД.

Издание также напоминает, что кроме России Мадуро поддержали Куба, Мексика, Боливия и Турция, а Гуайдо – США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Коста-Рика, Колумбия, Чили, Эквадор.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом этой страны.

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