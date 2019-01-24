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четверг, 24 января, 2019, 0:57 Мир
В России отреагировали на разгром Израилем иранских целей в Сирии

В российском МИД потребовали от Израиля прекратить наносить «случайные» удары по «стране, которая уже настрадалась».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с осуждением серии авиаударов израильских ВВС по иранским объектам в Сирии в ответ на пуск ракеты в сторону Голанских высот, – сообщает ТАСС.

«Россия не изменила своей позиции, основанной на принципах уважения международного права. Практика нанесения любых ударов по территории суверенного государства, в данном случае – Сирии, должна быть прекращена», – заявила Захарова.

По ее словам, эскалация враждебной атмосферы в регионе не отвечает интересам ни одной из стран Ближневосточного региона, включая Израиль.

«Нельзя допустить, чтобы Сирия, которая достаточно натерпелась за долгие годы вооруженного конфликта, превратилась в арену сведения геополитических счетов», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

 
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ИзраильРоссияСирияновости мира
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