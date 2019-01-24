В ПЦУ на Волыни перешли еще четыре прихода Московского патриархата

В Волынскую епархию Православной церкви Украины засчитали четыре общины, которые покинули Московский патриархат.

Об этом ИA ZIK сообщили в пресс-службе епархии.

Канцлер епархии протоиерей Николай Цап сообщил о зачислении в Волынскую епархию Православной церкви Украины общин, которые покинули Московский патриархат.

В частности, Свято-Троицкая парафия города Берестечка провела собрания, на которых почти все присутствующие проголосовали за переход к ПЦУ. Настоятель общины, к сожалению, не поддержал это решение.

Собрание Свято-Николаевского прихода села Скобелка также приняли стать частью Православной церкви Украины.

Приходские собрания состоялись и в селе Броница Камень-Каширского района. Перед этим собраны подписи относительно перехода к ПЦУ: это намерение поддержало более 700 человек. Однако 167 прихожан вместе с настоятелем оказались не готовы к воссоединению, поэтому для общины, которая вошла в состав епархии, назначили нового батюшку – священника Олега Мицко.

Изъявила желание влиться в ПЦУ и община села Ничеговка Маневицкого района. В приходских собрании приняли участие 107 человек, 101 из которых проголосовал за переход. Поскольку настоятель не захотел быть вместе с общиной, сюда тоже назначено нового пастыря – священника Петра Лущинского.

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