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четверг, 24 января, 2019, 9:06 События
В ООС сегодня без потерь – один обстрел

23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Штаб ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрел позиций украинских защитников велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 23 января, трех оккупантов было уничтожено. В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

Защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
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2019-01-24 09:34 :56