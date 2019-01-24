В ООС сегодня без потерь – один обстрел

23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Штаб ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрел позиций украинских защитников велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 23 января, трех оккупантов было уничтожено. В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

Защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.