четверг, 24 января, 2019, 9:06 События
В ООС сегодня без потерь – один обстрел
23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Штаб ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрел позиций украинских защитников велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка.
В результате преступных обстрелов российско-оккупационных ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 23 января, трех оккупантов было уничтожено. В течение текущих суток боевики огонь не открывали.
Защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
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