В мире испытывают летающее такси – готовят прототипы

Компания Boeing провела первые испытания автономного пассажирского летательного аппарата (PAV), предназначенный для транспортировки людей в городе.

В компании сообщили, что аппарат совершил контролируемый полет, зависание в воздухе и посадку, передает Укринформ.

«За год мы перешли от концептуального проекта до летающего прототипа», – отметил технический директор Boeing Грег Хислоп.

BREAKING: it's another first for us. Along with @AuroraFlightSci we've successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz — The Boeing Company (@Boeing) 23 января 2019 г.

Отмечается, что первые испытания прошли успешно, в дальнейшем запланированы испытания прямого полета, в частности фазы перехода из вертикального режима в режим прямого полета. В компании отметили, что эта фаза является одной из самых сложных инженерных задач.

Аппарат работает на электричестве, одного заряда хватит на 80 километров.

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