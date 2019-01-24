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четверг, 24 января, 2019, 9:30 Общество
В мире испытывают летающее такси – готовят прототипы

Компания Boeing провела первые испытания автономного пассажирского летательного аппарата (PAV), предназначенный для транспортировки людей в городе.

В компании сообщили, что аппарат совершил контролируемый полет, зависание в воздухе и посадку, передает Укринформ.

«За год мы перешли от концептуального проекта до летающего прототипа», – отметил технический директор Boeing Грег Хислоп.

Отмечается, что первые испытания прошли успешно, в дальнейшем запланированы испытания прямого полета, в частности фазы перехода из вертикального режима в режим прямого полета. В компании отметили, что эта фаза является одной из самых сложных инженерных задач.

Аппарат работает на электричестве, одного заряда хватит на 80 километров.
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наукатаксимирновости Украинылетающее такси
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2019-01-24 09:34 :07