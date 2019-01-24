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четверг, 24 января, 2019, 18:44 Мир
В Китае на свет появились пять клонированных макак с отредактированным геномом

В Китайском институте нейронауки появились на свет пять клонированных макак с отредактированным геномом.

Об этом сообщает DT, ссылаясь на EurekAlert.

Отмечается, что исследователи отредактировали геном самца макаки с помощью метода CRISPR/Cas9, а затем клонировали его, получив еще пять животных.

Отмечается, что с помощью этого же метода («метода овечки Долли») в прошлом году были получены детеныши Чжун Чжун и Хуа Хуа. В новом исследовании ученые «отключили» у животных ген BMAL1, который отвечает за регуляцию циркадных ритмов. Клонированные детеныши были получены с помощью метода переноса ядра соматической клетки в лишенную собственного ядра яйцеклетки.

Исследователи отмечают, что обезьяны демонстрируют признаки нарушения циркадных ритмов: они меньше спят, более активны и подвижны ночью, у них нарушены суточные циклы концентрации гормонов в крови, повышенная тревожность, возникают депрессивные состояния и «поведение, похожее на шизофрению».

«Нарушение циркадных ритмов может привести к развитию многих заболеваний у людей, включая нарушения сна, диабет, рак и нейродегенеративные заболевания, наши обезьяны с «отключенным» BMAL1 помогут отследить патогенез болезней и терапевтическое лечение», – заявил один из ученых Хун-Чун Чанг.

 
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2019-01-24 20:18 :53