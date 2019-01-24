В Киеве из-за непогоды задерживают и отменяют авиарейсы

В аэропорту «Борисполь» из-за непогоды задерживаются и отменяются авиарейсы. В частности, отменили два рейса в Вену, задерживается рейс в Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает «112».

В администрации аэропорта объясняют, что делают сейчас все возможное, чтобы все рейсы прибывали и улетали вовремя: проводится интенсивная очистка взлетно-посадочной полосы от снега.

Как видно на табло на сайте «Борисполя», до сих пор не полетел самолет до Египта, который должен был отправиться в 2:40. Также другие прилеты имеют незначительные отклонения от графика.

В аэропорту «Киев» (Жуляны) задерживается до 11:30 вылет самолета в Одессу, который должен был вылететь в 9:50. Во всех других рейсов незначительные отклонения.

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