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четверг, 24 января, 2019, 9:00 Киев
В Киеве ввели новые правила проезда льготников в общественном транспорте

В наземном транспорте Киева начали фиксировать проезд льготников с помощью валидаторов – устройств.

Об этом сообщает 5 канал.

После посадки в трамвай, троллейбус или автобус пассажир должен зарегистрировать свою поездку: преподнести «Карточку киевлянина» к валидатору и дождаться ответного звукового сигнала.

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Средства во время регистрации на валидаторе не взимаются.

В «Киевпастрансе» отмечают, что незарегистрированная льготная Карточка киевлянина» не дает права на бесплатный проезд.

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Киевобщественный транспортновости Украины
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2019-01-24 09:34 :50