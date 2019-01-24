четверг, 24 января, 2019, 9:00 Киев
В Киеве ввели новые правила проезда льготников в общественном транспорте
В наземном транспорте Киева начали фиксировать проезд льготников с помощью валидаторов – устройств.
Об этом сообщает 5 канал.
После посадки в трамвай, троллейбус или автобус пассажир должен зарегистрировать свою поездку: преподнести «Карточку киевлянина» к валидатору и дождаться ответного звукового сигнала.
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Средства во время регистрации на валидаторе не взимаются.
В «Киевпастрансе» отмечают, что незарегистрированная льготная Карточка киевлянина» не дает права на бесплатный проезд.
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