live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
24 января, четверг
Анонс програми Прямим текстом: Кіборги на підтанцьовці за 24.01.19
Анонс програми Прямим текстом: Кіборги на підтанцьовці за 24.01.19
24 января, четверг
Анонс програми Стежками війни: «Маяк» під прицілом, 24.01.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: «Маяк» під прицілом, 24.01.19, о 23.00
24 января, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 24 января, 2019, 0:17 Курьезы
В Киеве пассажиры толкали троллейбус, – видео

В Киеве троллейбус не смог проехать по заснеженной дороге.

Видео опубликовал паблик «Киев оперативный».

Очевидцы запомнили, как на одном из подъемов в Соломенском районе неподалеку от железнодорожного вокзала пассажиры толкают троллейбус, следовавший по маршруту №17.

Рядом с троллейбусом на нерозчищенной дороге также буксуют и легковые.

Осторожно! Ненормативная лексика!
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Киевнепогода
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-24 01:03 :50