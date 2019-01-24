четверг, 24 января, 2019, 0:17 Курьезы
В Киеве пассажиры толкали троллейбус, – видео
В Киеве троллейбус не смог проехать по заснеженной дороге.
Видео опубликовал паблик «Киев оперативный».
Очевидцы запомнили, как на одном из подъемов в Соломенском районе неподалеку от железнодорожного вокзала пассажиры толкают троллейбус, следовавший по маршруту №17.
Рядом с троллейбусом на нерозчищенной дороге также буксуют и легковые.
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