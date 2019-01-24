В Киеве пассажиры толкали троллейбус, – видео

В Киеве троллейбус не смог проехать по заснеженной дороге.

Видео опубликовал паблик «Киев оперативный».

Очевидцы запомнили, как на одном из подъемов в Соломенском районе неподалеку от железнодорожного вокзала пассажиры толкают троллейбус, следовавший по маршруту №17.

Рядом с троллейбусом на нерозчищенной дороге также буксуют и легковые.

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