В Греции выберут, соглашаться ли на новое название Македонии

Парламент Греции в четверг проведет голосование по ратификации соглашения с Македонией об изменениях названия балканского государства.

Голосование состоится поздно вечером, передает «Европейская правда».

Ожидается, что парламент ратифицирует соглашение. Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса заручился поддержкой не менее 151 депутата в 300-местном парламенте.

Против документа выступает оппозиция, которая даже рассматривала возможность инициировать вотум недоверия правительству, чтобы отложить голосование. Однако оппозиционная партия «Новая демократия», по данным греческих СМИ, все же решила не делать этого.

Соглашение, направленное на урегулирование 28-летнего спора между двумя странами относительно использования термина «Македония», вызвала сильное сопротивление среди многих греков.

Напомним, Македонские депутаты уже одобрили сделку. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименования в Республику Северную Македонию Афины пообещали снять вето на желание Страны присоединиться к НАТО и Европейского Союза.

Вступление в силу соглашения положит конец одной из самых продолжительных в мире дипломатических споров, которая началась почти три десятилетия назад с провозглашения Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имеет одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

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