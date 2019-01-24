В Давосе подписали крупную инвестиционную сделку для Украины

В присутствии Президента Украины Петра Порошенко в Давосе состоялось подписание Соглашения между норвежской компанией NBT, французской компании Total Eren и Европейским банком реконструкции и развития относительно проекта «Сиваш».

Пакет документов предусматривает финансирование на 150 млн евро строительства крупнейшей ветровой электростанции в Украине и одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около 400 млн евро, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Я считаю, что на сегодня это очень важная характеристика, когда каждый день, каждую неделю, каждый месяц в Украину приходят инвестиции. Очень важно, что они приходят с известными французскими компаниями. Очень важно, что они приходят в такую сферу как возобновляемая энергетика. Очень важно, что это доказывает эффективность инвестиционного совета при Президенте, когда за одним столом сидят компании, которые имеют общую капитализацию в триллион долларов и часть из этих средств направляют в Украину», – сказал Порошенко.

Президент добавил, что несмотря на обстоятельства инвесторы доверяют украинской бизнес-среде.

В свою очередь, Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти отметил, что гордится, что ЕБРР присоединился к этому подписанию. «Во-первых, это показывает, что Украина открыта для бизнеса, поскольку она проводит реформы в энергетическом секторе уже несколько лет и движется к стандартам ЕС. Во-вторых, Украина будет мировым лидером, а для начала региональным лидером в сфере возобновляемой энергетики», – подчеркнул он.

По его словам, Украина является вторым европейским рынком после Греции по размеру инвестиций компаний Total и NBT. «Это показывает, что иностранные инвесторы возвращаются в Украину благодаря реформам», – отметил Чакрабарти.

Соглашение NBT-Total-ЕБРР относительно проекта «Сиваш» подписали руководитель Total-Eren Давид Корчиа, руководитель NBT Жоар Викен и Вице-Президент ЕБРР Алан Пилу. Норвежская компания NBT специализирующаяся на строительстве ветровых электростанций и сейчас имеет проекты в Норвегии, Кипре, Китае, Сингапуре и Пакистане. Компанией NBT планируется построить и ввести в эксплуатацию в течение 2018-2019 годов 67 ветровых электроустановок общей мощностью до 250 МВт, которые будут размещены вдоль северного побережья озера Сиваш. Французская Total Eren является независимым производителем электроэнергии (IPP), который разрабатывает, финансирует, инвестирует, строит и эксплуатирует электростанции из возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе на глобальном уровне.

Кроме того, основатель и главный исполнительный директор компании Horizon Capital Елена Кошарная сообщила о создании нового фонда в 200 миллионов долларов для инвестиций в Украину. «Когда мы начали сбор средств для фонда, люди говорили, что это невозможно. Мы установили цель – 150 млн, и мы превысили это», – рассказала она.

Как известно, в Давосе с 22 по 25 января проходит Всемирный экономический форум.

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