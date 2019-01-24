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четверг, 24 января, 2019, 14:00 Мир
В Бразилии признали Голодомор геноцидом украинского народа

22 января вице-мэр города Маринга, что в Бразилии, передал документ о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом в Twitter сообщила супруга посла Украины в Бразилии Фабиана Троненко.

«Вчера мэрия бразильского города Маринга (штат Парана) признала Голодомор геноцидом украинского народа. Радуюсь вместе с общиной #УкраїнціВБразилії еще одной общей победой», – написала Ф.Троненко.
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ГолодоморБразилияновости мира
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2019-01-24 15:29 :31