В Бразилии признали Голодомор геноцидом украинского народа

22 января вице-мэр города Маринга, что в Бразилии, передал документ о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом в Twitter сообщила супруга посла Украины в Бразилии Фабиана Троненко.

«Вчера мэрия бразильского города Маринга (штат Парана) признала Голодомор геноцидом украинского народа. Радуюсь вместе с общиной #УкраїнціВБразилії еще одной общей победой», – написала Ф.Троненко.

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