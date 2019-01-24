Устенко: Украина получит еще один транш и, пожалуй, заморозит сотрудничество с МВФ

Вчера, 23 января, в Давосе на экономическом форуме состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. На ней обсудили немало важных вопросов. И уже вечером появилась информация, что МВФ уверен в том, что Украина продолжит сотрудничество. Но, вероятно, Украина выполнит все условия для получения еще одного транша и на некоторое время заморозит сотрудничество.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Очень хорошо, что состоялась встреча украинской делегации с МВФ. Ведь уже вчера вечером появилась информация о том, что МВФ уверен в том, что Украина продолжит сотрудничество с ними. Также там говорилось о том, что все заданные параметры в программе будут выполнены», – сказал Устенко.

Он считает, что речь шла о дополнительном повышении тарифов на газ, которое должны быть введены не позднее 1 мая 2019 года. А также было подтверждено то, что Украина движется по пути борьбы с коррупцией. Поэтому, по его мнению, это означает, что в конце меморандума о сотрудничестве с МВФ есть несколько больших, так сказать, таблиц, которые должны быть заполнены.

«Таблицы касаются не просто функционирующих антикоррупционных органов в Украине, а и «посадок» чиновников высокого ранга. И такие таблицы должны быть заполнены до 1 мая, что даст возможность Украине получить новый транш. Но я в это не очень верю. Поэтому считаю, что программа сотрудничества с МВФ, скорее всего, продлится в таком формате, что еще один транш в этом году мы получим и после этого на неопределенный срок заморозим сотрудничество», – прокомментировал он.

Также он проанализировал, как выступали в Давосе украинские политики, которые призывали инвестировать в Украину.

«Я вчера слушал выступления на экономическом форуме в Давосе, где речь шла о вложение денег и инвестиции в Украину и Киев. В ней принимали участие два брата – Виталий и Владимир Кличко. И именно брат мэра Киева на 53-й минуте выступления сказал потрясающую фразу: «Мы сексуальные, поэтому инвестируйте в нас». И это как раз демонстрирует логику украинского чиновничества», – отметил Устенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что средства, выделенные Украине Международным валютным фондом, были направлены на усиление золотовалютных резервов государства.

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