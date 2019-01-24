Укрзализныця назначила к 8 марта шесть дополнительных поездов

На увеличенные выходные, связанные с Международным женским днем, назначено 6 дополнительных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, назначен дополнительный поезд № 162/161 Николаев – Киев, отправится в рейс из Николаева 6 марта, а из Киева 7 марта.

Дополнительные поезда № 191/192 Киев – Львов, № 223/224 Киев – Одесса, № 179/180 Киев – Днепр и № 167/168 Львов – Одесса будут отправляться в рейсы туда и обратно 8 марта.

Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться и в дальнейшем.

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