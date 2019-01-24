Украинские школы обеспечат не только бумажными учебниками, но и электронными, – Минобразования

Государство бесплатно обеспечит учеников и учителей не только бумажными учебниками, но и электронными. Это заложено в новый «Порядок обеспечения учебниками и пособиями соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников», который утвердил Кабинет Министров во время заседания 23 января 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

«В Законе «Об образовании» мы впервые предусмотрели, что государство гарантирует бесплатное обеспечение не только бумажными, но и электронными учебниками. Теперь Правительство приняло Порядок, которым определяется конкретный механизм этого. Причем, я хочу подчеркнуть, что речь идет и об электронных версиях бумажных учебников в формате pdf, и о собственно электронные учебники и учебники с аудиосопровождением», – пояснила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Доступ к э-учебникам, право на использование которых приобретено государством, ученики и учителя будут получать через Национальную электронную образовательную платформу. Сейчас, по словам Министра, почти готово ядро платформы, и принятое решение станет одним из важных шагов к наполнению его необходимым контентом.

В Порядок также заложен ряд других важных изменений.

Так, бесплатно учебниками обеспечат тех, кто получает полное среднее образование не только в школах и учреждениях профобразования (как это было ранее), а и в учреждениях профессионального среднего и высшего образования (техникумы и колледжи). Педработники будут получать кроме учебников и учебно-методическую литературу.

Введен новый механизм определения тиража учебников. Он больше привязан к реальным потребностям и будет рассчитываться на наибольшее количество учащихся на 5-летний период использования учебника. В частности, издание учебников и пособий будет осуществляться:

один раз на 5 лет из расчета 120% согласно потребности;

для учащихся с особыми образовательными потребностями из расчета 160% от прогнозируемого количества.

Впервые на уровне Правительства предусмотрено формирование резервного фонда учебников. За счет этого, в частности, обеспечивать потребности иностранных украинцев:

по украинскому языку и литературе до 1000 экземпляров;

по другим предметам на украинском языке до 300 экземпляров каждого названия;

серии «Школьная библиотека» до 500 экземпляров каждого названия.

Напоминаем, что в этом году МОН меняет процедуру экспертизы и конкурсного отбора учебников. В частности, оценивать поданные на конкурс материалы будут профессиональные эксперты, которые предварительно также пройдут обучение. Экспертное оценивание началось 21 января и продлится до 11 февраля. На втором этапе, в марте, непосредственный выбор учебников будут осуществлять учителя.

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