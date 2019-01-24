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четверг, 24 января, 2019, 17:48 Экономика
Украинские провайдеры анонсируют рост цены на Интернет на 25%

Украинские интернет-провайдеры будут вынуждены поднять цены на Интернет до середины 2019 года в среднем на 25%.

Об этом заявил глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире одного из телеканалов, – пишет «Укринформ».

«В среднем это (подорожание интернета – ред.) где-то до 25%. Это до середины 2019 года», – отметил он.

По словам Федиенко, интернет-провайдеры в Украине вынуждены будут прибегнуть к пересмотру тарифов в результате инфляции.

«Происходит рост стоимости валюты. А мы покупаем интернет-трафик за валюту», – отметил он.

При этом, как подчеркнул Федиенко, в Украине интернет в разы дешевле, чем в Европе.

«За тот пакет, за который наш гражданин платит 3-4 доллара, вы будете платить за рубежом примерно 20-22 доллара», – отметил он.

По данным Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций, по состоянию на конец декабря 2018 года в Украине было свыше 7 тыс. субъектов хозяйствования – операторов, провайдеров телекоммуникаций, которые предоставляют или потенциально могут предоставлять услуги доступа к интернету.

Как сообщалось, на прошлой неделе один из крупнейших интернет-провайдеров Украины «Воля» объявил о повышении тарифов на 15-20% уже с 1 февраля. Обновленный прейскурант был размещен на сайте компании 17 января. Стоимость самого дешевого пакета услуг «Интернет 100» для Киева с 1 февраля составит 165 грн против 145 грн ранее. В целом изменения коснутся около 15 пакетов оператора.
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