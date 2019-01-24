Украинское МИД обнародовало свою позицию относительно событий в Венесуэле

Украина поддерживает парламент Венесуэлы как легитимно избранный орган государственной власти. Ранее председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос «Громадского».

«Поддерживаем венесуэлььский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного строя в стране и в этой связи – деятельность Национальной ассамблеи (парламент – ред.). Запугивание и препятствование деятельности парламента, а также насилие против участников мирных демонстраций, должны быть прекращены», – говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что поддерживают шаги, направленные на восстановление демократии, верховенства права и конституционного порядка в Венесуэле.

«Ключевую роль в этом процессе должна играть легитимно избранная Национальная ассамблея», – говорится в комментарии.

Таким образом, можно сказать, что Украина поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который является председателем парламента. Ранее Национальная ассамблея одобрила конституционные поправки, согласно которым, действующий президент Венесуэлы является нелегитимным главой государства.

Напомним, накануне в Каракасе прошел многотысячный митинг против президента Николаса Мадуро. Во время него глава парламента Венесуэлы, лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, поскольку ранее парламент признал переизбрание Мадуро на пост главы государства неконституционным. Люди скандировали «Убирайся, Мадуро» и «Гуайдо президент». Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

После заявления Гуайдо на акции протеста против Мадуро вышли жители других городов Венесуэлы. Во время протестов между митингующими и силовиками произошли столкновения.

Трамп заявил, что признает Гуайдо новым временным президентом. В ответ на решение Трампа Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношения с США.

Также о поддержке Гуайдо, кроме США, заявили Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор. Зато Мадуро поддерживают Куба, Боливия, Турция, Россия и Мексика.

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