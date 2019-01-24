Украинская разведка считает, что 99% РПЦ контролируют спецслужбы РФ

Русская православная церковь на 99% контролируется спецслужбами Российской Федерации.

Об этом заявил в интервью Укринформу председатель Службы внешней разведки Егор Божок, передает вырезку из интервью «Украинская правда».

«На 99% Русская православная церковь контролируется спецслужбами Российской Федерации», – сказал он.

По словам Божко, священнослужители внутри России контролируются Федеральной службой безопасности Российской Федерации, а те, которые работают в РПЦ за рубежом и в «Российском православном палестинском обществе», контролируются Службой внешней разведки РФ.

«Это называется, «капитан очевидность». Единственное, что наши западные партнеры никак не могут в это поверить. Они считают, что это не по правилам», – сказал глава СВР.

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