live
Aнонси
Анонс програми Стежками війни: «Маяк» під прицілом, 24.01.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: «Маяк» під прицілом, 24.01.19, о 23.00
24 января, четверг
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
25 января, пятница
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
25 января, пятница
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 24 января, 2019, 20:38 События
Украинская разведка считает, что 99% РПЦ контролируют спецслужбы РФ

Русская православная церковь на 99% контролируется спецслужбами Российской Федерации.

Об этом заявил в интервью Укринформу председатель Службы внешней разведки Егор Божок, передает вырезку из интервью «Украинская правда».

«На 99% Русская православная церковь контролируется спецслужбами Российской Федерации», – сказал он.

По словам Божко, священнослужители внутри России контролируются Федеральной службой безопасности Российской Федерации, а те, которые работают в РПЦ за рубежом и в «Российском православном палестинском обществе», контролируются Службой внешней разведки РФ.

«Это называется, «капитан очевидность». Единственное, что наши западные партнеры никак не могут в это поверить. Они считают, что это не по правилам», – сказал глава СВР.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
РоссияРПЦУкраинановости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-24 22:31 :54