Украина готова к биометрическому визовому режиму с Россией, – Слободян

Государственная пограничная служба Украины готова выполнять визовый контроль по биометрическим паспортам в случае введения такого режима для граждан РФ.

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, – передает Эспрессо.

«Такое решение обсуждается. ГНСУ действует исключительно в правовом поле в рамках своей компетенции. Если решение будет принято, мы будем его выполнять. Сейчас речь идет, насколько мне известно, про биометрический визовый контроль, возможен въезд граждан РФ исключительно по биометрическим паспортам. Если такое решение будет принято, ГНСУ готова к его выполнению», – сказал Слободян.

Представитель ГПСУ отметил, что в прошлом году в Украину не пустили 6,5 тыс. россиян и назвал главные причины отказов во въезде.

«В прошлом году почти 6,5 тыс. гражданам РФ мы отказали в пересечении границы. Это больше, чем было в 2017 году, но на фоне того, что меньше граждане РФ стали ездить в Украину. Всего таких три основных причины (отказа в в\’езде – ред.): первое – это неподтверждение цели поездки, второе – превышение срока пребывания во время предыдущих поездок, третье – нарушение украинского законодательства относительно посещения временно оккупированного Крыма», – пояснил Слободян.

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