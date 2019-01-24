Трампу отказали в выступлении с речью в нижней палате Конгресса США

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 23 января уведомила Белый дом, президент США Дональд Трамп не сможет выступить на следующей неделе в Конгрессе с докладом о положении страны.

Это заявление Пелоси стало реакцией на слова Трампа, что он планирует выступить в Конгрессе с ежегодным обращением, несмотря на ее просьбу отложить выступление в связи с прекращением деятельности части правительственных структур, передает «Радио свобода».

По традиции, Палата представителей приглашает президента США выступить с ежегодным докладом о положении страны, принимая специальную резолюцию. Пелоси сначала пригласила Трампа выступить с обращением, но позже изменила свою позицию, ссылаясь не невозможность гарантировать безопасность президента США в Конгрессе. В последнем письме спикер обосновывает свой отказ тем, что доклад не может быть произведена из-за продолжительного «шатдауна».

«Я пишу, чтобы проинформировать вас о том, что Палата представителей не будет рассматривать резолюцию, позволяющую выступление президента США с обращением о положении страны в зале заседаний Палаты представителей до того момента, пока работа федеральных правительственных учреждений не будет восстановлена в полном объеме», – говорится в письме Пелоси.

Она предложила согласовать новую дату выступления президента в Конгрессе после возвращения госслужащих на рабочие места.

В ответ Трамп заявил, что найдет «альтернативное решение» относительно выступления с докладом о положении страны. Он не предоставил никакой дополнительной информации, однако поздно вечером сообщил, что все-таки выступит с речью после восстановления работы государственных служб. Он назвал решение спикера «позорным», вызванным ее нежеланием «услышать правду» и готовностью уступить левому крылу его партии.

Письмо спикера нижней палаты Конгресса не стало шоком для администрации президента. Все последние дни Белый дом готовил запасной вариант, на случай, если Пелоси будет препятствовать выступлению президента в Палате представителей. Альтернативой может стать выступление президента Трампа за пределами Вашингтона.

Состояние частичной остановки правительства за отсутствия утвержденного финансирования самый длинный в истории США: с 22 декабря 2018 года. Конгресс отказывается принять требование Трампа и предоставить средства на желаемое для него строительство стены на границе с Мексикой в сумме свыше 5 миллиардов долларов. Трамп, со своей стороны, отказывается подписывать любой бюджетный документ, не предусматривающий этих средств.

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