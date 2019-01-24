Супрун назвала фрукты, которые опасно употреблять в сочетании с лекарствами

Когда принимаете лекарства, важно следить за рационом.

Об этом пишет и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, всегда нужно сбалансированно питаться, особенно, когда лечитесь.

Некоторые продукты влияют на попадание препаратов в кровь, то есть на их биодоступность, и это плохо. Прежде всего речь идет о грейпфруте и его родственниках – помело, лаймах и горьких апельсинах.

«Лекарства, которые мы принимаем перорально, то есть глотаем, должны пройти долгий путь сквозь кишечник, воротную вену и печень, и уже оттуда попасть в системный кровоток. Некоторые лекарства этот путь преодолевают плохо, потому что в клетках кишечника и в печени их разрушают наши ферменты системы обезвреживания. Поэтому в кровь, в конце концов, попадает 10-15% от потребленной дозы. Это учтено производителями, поэтому в кровь попадает такое, как надо, количество лекарств», – говорится в сообщении чиновника.

Супрун отмечает, что вещества, содержащиеся в грейпфрутах и им подобных, останавливают на пару дней работу одного из звеньев системы обезвреживания. Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком большой – словно приняли не одну пилюлю, а три или даже семь. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом, который вы съедите потом, дают побочные эффекты. «Грейпфруты, помело, лаймы и горькие апельсины содержат фуранокумарины. Эти соединения действуют на одно из звеньев обезвреживания некоторых лекарств – на цитохроми Р450 3А4, или же CYP3A4. Не пугайтесь названия! Эта информация пригодится, когда будете читать инструкцию к лекарствам, чтобы понять, можно ли их принимать вместе с этими фруктами, или нет», – пишет медик.

Кроме того, как пишет Супрун, цитохромы пытаются обезвредить фуранокумарины – такая у этих ферментов работа. Но это взаимодействие обезвреживает их самих – они становятся неактивными. Новые активные цитохромы появятся в кишечнике только через 1-3 суток. Достаточно 200 мл грейпфрутового сока, чтобы на несколько дней подавить цитохромы.

Тем временем, выбитые из игры ферменты не могут обезвреживать лекарства, поэтому их биодоступность возрастает с 10% до 30%-70%. Это и вызывает побочные эффекты.

«Сейчас известно о по меньшей мере 85 препаратов, на чью фармакокинетику влияют грейпфруты и их родственники. Всех их объединяет пероральный прием, низкая биодоступность и обезвреживания цитохромом именно CYP3A4. Эту информацию можно узнать в инструкции к своим лекарствам, раздел Фармакокинетика», – подчеркнула Супрун.

В частности, побочные эффекты могут возникнуть во время приема таких групп лекарств: препараты для снижения холестерина (статины), для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения, противоинфекционную препараты, в том числе эритромицин, большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянты, обезболивающие и лекарства для преодоления эректильной дисфункции.

«Внимательно читайте инструкцию к лекарствам, и помните про этот пост, когда будете покупать фрукты или сок», – резюмировала Супрун.

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