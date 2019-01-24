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четверг, 24 января, 2019, 13:38 Политика
Суд отказал Насирову выдать паспорт для выезда за границу

23 января 2019 года с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по сути по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-председателя ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины Романа Насирова

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбуке.

Стороной защиты в судебном заседании подано ходатайство о возвращении обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это «...приглашением для участия во Всемирном экономическом форме в г. Давосе, Швейцарской Конфедерации как кандидата в Президенты Украины, общественного и политического лидера».

В то же время информация о том, кто именно пригласил подсудимого в г. Давос, так же как и приглашение в материалах и тексте ходатайства отсутствуют и суду предоставлены не были.

По результатам рассмотрения заявленного ходатайства судом отказано в его удовлетворении.

За ограниченное время судебного заседания, который обусловлен в том числе длительным рассмотрением заявленного ходатайства и режимом работы суда, прокурорами зачитано лишь 16 страниц обвинительного акта, а всего – 435 с 774 страниц.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 29 января 2019 года.

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