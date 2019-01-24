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четверг, 24 января, 2019, 0:35 Общество
Стало известно, когда ВНО по математике станет обязательным

Тест внешнего независимого оценивания по математике с 2021 года станет обязательным для всех учеников, которые будут получать полное среднее образование.

Соответствующая норма содержится в новом Порядке проведения государственной итоговой аттестации, утвержденном МОН, передает портал «Оsvita».

Планируется, что экзамен по математике в форме ВНО будут проходить лица, которые завершают получение полного общего среднего образования в 11 классе, а также приобретать профессиональное (профессионально-техническое) образование и образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста, помимо лиц, которые получили полное общее среднее образование ранее.

Для учащихся 4-х и 9-х классов государственная итоговая аттестация по математике станет обязательной в этом учебном году. Экзамены будут проходить письменно в учреждениях образования, в которых обучаются ученики.

Как известно, государственная итоговая аттестация по украинскому языку сейчас является обязательной для соискателей всех уровней общего среднего образования.

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