Снежный циклон с Балкан покидает Украину, уступая грядущим морозам

Снежный циклон с Балкан, который обусловил непогоду в Украине накануне, постепенно покидает украинскую территорию в северо-восточном направлении.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
«Активный цикон с Балкан, который вчера обусловил снежную погоду на большей территории Украины, сейчас постепенно покидает наши просторы в северо-восточном направлении», – сообщили синоптики.
В свою очередь, синоптик Наталья Диденко напоминает нам, что «свято место пусто не бывает».
«Только снежные атмосферные фронты начали моститися в поезд на свой отъезд, как уже готовится примчаться антициклон на их места», – говорится в ее сообщении на Фейсбуке.
В ближайшие сутки он притащит с собой далеких арктических родственников – будет усиление мороза.
Ночью -8-15 градусов, днем -7-12 градусов.
На Юге днем все наоборот: 0+5 градусов.
Контрасты у нас – ого!
Снег будет идти преимущественно на Западе.
В Киеве 25 января – холодяка.
Ночью -10-13, днем -7-9 градусов. Гололедица! Без существенных осадков.
«Не забывайте о теплых носках дома», – беспокоится об украинцах синоптик.