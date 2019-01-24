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четверг, 24 января, 2019, 14:35 Общество
Снежный циклон с Балкан покидает Украину, уступая грядущим морозам

Снежный циклон с Балкан, который обусловил непогоду в Украине накануне, постепенно покидает украинскую территорию в северо-восточном направлении.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«Активный цикон с Балкан, который вчера обусловил снежную погоду на большей территории Украины, сейчас постепенно покидает наши просторы в северо-восточном направлении», – сообщили синоптики.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко напоминает нам, что «свято место пусто не бывает».

«Только снежные атмосферные фронты начали моститися в поезд на свой отъезд, как уже готовится примчаться антициклон на их места», – говорится в ее сообщении на Фейсбуке.

 

В ближайшие сутки он притащит с собой далеких арктических родственников – будет усиление мороза.

Ночью -8-15 градусов, днем -7-12 градусов.

На Юге днем все наоборот: 0+5 градусов.

Контрасты у нас – ого!

Снег будет идти преимущественно на Западе.

В Киеве 25 января – холодяка.

Ночью -10-13, днем -7-9 градусов. Гололедица! Без существенных осадков.

«Не забывайте о теплых носках дома», – беспокоится об украинцах синоптик.
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