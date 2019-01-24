Швеция заявила о нарушении ее воздушного пространства военными самолетами РФ

Вооруженные силы Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами.

Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на сообщения ВС Швеции.

Инцидент произошел еще 19 января, однако известно о нем стало только сейчас.

«19 января российский самолет типа Ил-20 совершил полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27 Flanker. На юг от Карлсхамна в Блекинге (южная провинция Швеции. – Ред.) самолеты РФ зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения», – говорится в сообщении.

О нарушении воздушного пространства Вооруженные силы Швеции сообщили правительство, – передает «Европейская правда».

Как сообщалось, российское Минобороны ранее обнародовало видео перехвата российским истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика «Гольфстрим» над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Когда произошел инцидент там не сообщают.

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