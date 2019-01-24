Сегодня мир впервые отмечает Международный день образования

В мире сегодня впервые отмечают Международный день образования.

Об этом сообщает Укринформ.

Он был установлен 3 декабря 2018 года резолюцией Генассамблеи ООН.

На то время в Брюсселе проходила Глобальная конференция по вопросам образования, и принятие резолюции, инициированной Нигерией и поддержанной 58 государствами-членами, продемонстрировало политическую волю, направленную на поддержку инклюзивного, доступного и качественного образования для всех.

ООН отмечает, что образование является правом каждого человека, оно дает возможность выбраться из нищеты и обеспечить благосостояние в будущем. Однако около 265 миллионов детей и подростков и до сих пор не имеют возможности учиться в школе.

Учредив этот День, государства-члены подчеркнули важность равноценного по качеству образования на всех уровнях, чтобы все люди имели возможность для продолжения образования на протяжении всей жизни, что помогало бы им приобретать необходимые знания и навыки и позволяло принимать полноценное участие в жизни общества и вносить вклад в обеспечение устойчивого развития.

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