С сиренами и минутой молчания: в Мариуполе почтили погибших вследствие вражеского обстрела в 2015

Ровно 4 года назад около 9 утра жилые кварталы Мариуполя стали объектом атаки из реактивных систем. В выходной день одни жители мирного города шли искупаться, другие же просто гуляли.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

«Грады» со стороны захваченной пророссийскими наемниками территории накрыли «Восточный». 37 частных домов, 22 многоэтажки, школы, садики, рынки, магазины и другие учреждения – снаряды безжалостно попадали во все.

«Дети собирались спрятаться в подвале, но не успели, ведь это частный дом. Потом растерянность. Никто сразу и не понял, что произошло так близко и так мгновенно», – вспоминает местная жительница Анна.

Обстрел длился всего 30 секунд, и за это время погибли более 30 человек, еще более сотни – получили ранения. Тела жертв вражеского огня того утра просто лежали посреди дороги, были среди них и дети.

«До сих пор болит, до сих пор тяжело вспоминать», – сказал городской голова Вадим Бойченко.

Сейчас Мариуполь с включенными сиренами и минутой молчания чтит память погибших.

Люди в микрорайоне «Восточный» кладут цветы к памятному знаку и молятся за тех, кого уже нет.

СБУ обнародовала доказательства причастности России к убийству жителей Мариуполя. Международные расследователи сделали вывод – ракетные обстрелы велись по приказу российских офицеров.

Как сообщалось, 28-29 января специальная миссия ЕС отправится на Донбасс для изучения ситуации, сложившейся из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

Ирина Зимен, «Первые о главном»

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