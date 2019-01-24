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четверг, 24 января, 2019, 9:15 Политика
С 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией

Субсидия в результате монетизации станет социальной выплатой и с 1 марта пенсионеры начнут получать ее одновременно с пенсией.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией», – сказал министр.

Он отметил, что субсидии уже назначены и что 75% людей, которые их получают, это пенсионеры.

«Соответственно, они сегодня получают пенсию частично банки, частично – через «Укрпочту». Напрашивается вывод сам собой - выплачивать эти средства непосредственно предприятиям или на счета людей, которые уже сегодня получают пенсию – это чисто технический вопрос, нормальный, не требующий серьезных усилий», – рассказал Рева.

Напомним, представитель Министерства финансов Сергей Авраменко во время заседания комитета Верховной рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заявил, что платформа для внедрения верификации государственных выплат на сферу социальной защиты украинцев готова на 95%.
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субсидииУкраинаАндрей Ревановости Украиныновости политики
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