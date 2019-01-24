Рейтинги Порошенко стремительно растут, у Тимошенко динамика остановилась, – соцопрос

По данным социологического опроса Центра им. Драгоманова, которое проводили с 10 по 17 января, безоговорочными лидерами первого тура президентских выборов стали председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий Президент Украины Петр Порошенко. Их рейтинги практически сравнялись – 17,4 и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении.

Об этом во время пресс-конференции рассказал социолог и профессор Сергей Штепа.

Штепа подчеркнул: динамика электоральных настроений положительна именно для Порошенко.

«Больше всего растет рейтинг Петра Порошенко, рост поддержки Юлии Тимошенко приостановилось», – отметил социолог

За лидерами идут глава «Радикальной партии» Олег Ляшко и шоумен Владимир Зеленский. Они получили около 7% поддержки от всех опрошенных и 10% тех, кто планирует принять участие в выборах.

«В то же время, для меня было сюрпризом определенное снижение уровня поддержки Владимира Зеленского. По моему мнению, это демонстрирует, что его меньше поддерживают, как политика, и больше – как юмориста или режиссера», – подчеркнул эксперт.

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Далее идут Юрий Бойко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый – их рейтинги превышают 5%. За этими политиками стоят Александр Шевченко, Святослав Вакарчук и Александр Вилкул. Остальные же представленных в опросе вероятных кандидатов набрали около 1% или меньше.

«И динамика электоральных настроений показывает, что почти со 100% вероятностью во второй тур выходят Юлия Тимошенко и Петр Порошенко», – считает Штепа.

Также он отметил: еще около 30% опрошенных не определились, за кого будут голосовать, среди тех, кто пойдет на выборы – менее, чем 15%.

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В свою очередь, политический эксперт Ростислав Балабан отметил: интересно, что респонденты отвечали и на вопрос, кто по их мнению победит, независимо от того, поддерживают опрошенные этого кандидата или нет. Здесь Тимошенко и Порошенко получили практически равные показатели.

«Юлия Тимошенко – 21,3% опрошенных, Петр Порошенко – 21,1%. Фактически, в пределах погрешности, они занимают равные позиции», – подчеркнул Балабан.

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Кроме того, Сергей Штепа отметил: сейчас наблюдается постепенная поляризация страны на два электоральные лагеря: условно «патриотический» и «бедный».

«Более патриотичное население склонно поддерживать Петра Порошенко, бедные и простые люди – Юлию Тимошенко. Это прослеживается и в возрастной динамике: чем старше избиратель, тем больше у него судьба поддержке Юлии Тимошенко и наоборот – что младший, то Порошенко», – отметил Сергей Штепа.

Как сообщалось ранее, данные Центра социального инжиниринга «РАНД» также свидетельствуют, что больше всего шансов на выход во второй тур Порошенко и Тимошенко.

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