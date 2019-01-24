Растаможка евроблях в Украине достигла рекордных показателей, – ГФС

22 января было осуществлено таможенное оформление 2,7 тыс. автомобилей с еврономерами, что является рекордным показателем. За них владельцы заплатили 170,5 млн грн платежей.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В общем с 25 ноября 2018 года до 22 января 2019 года (включительно) было оформлено почти 44 тыс. автомобилей с еврономерами. Это автомобили, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За эти средства было уплачено почти 2,8 млрд грн.

Из общего количества растаможенных автомобилей 36,7 тыс. – это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 312 млн грн (8500 за каждый автомобиль). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

В ведомстве напомнили, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке. Сейчас это предусмотрено действующим законодательством. Поэтому обращаем внимание всех владельцев автомобилей с иностранной регистрацией: не ждите последних дней, а своевременно оформляйте свои транспортные средства.

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