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четверг, 24 января, 2019, 17:21 Мир
Президент Сирии приостановил специальные визы для дипломатов ЕС

Президент Сирии Башар Асад приостановил действие специальных виз для дипломатов Европейского Союза на въезд в Дамаск.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто на брифинге в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

«Да, это правда, режим Башара аль-Асада приостановил многократные визы на въезд. В ЕС продолжают делать все возможное, чтобы избежать влияния этого обстоятельства на важную работу, которую мы проводим на местах», – сказала Берто.

Ранее агентство Reuters сообщило, что специальное разрешение на использование многоразовых сирийских виз для доступа к Дамаску был отменен в начале января без объяснений со стороны сирийского правительства.

Напомним, сирийское правительство стремится организовать переговоры с сирийскими курдами, которые играли весомую роль в вытеснении «Исламского государства» из ее ячеек.
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2019-01-24 18:00 :11