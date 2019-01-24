Полозов: Следствие в РФ хочет провести пленным морякам психиатрическую экспертизу

Несколько дней назад появилась информация о возможном переводе раненых украинских военнопленных из СИЗО «Матросская тишина» в «Лефортово». Но именно это является попыткой изолировать моряков, ведь российская власть до сих пор не предоставила официальные медицинские документы, на основе которых можно было бы обратиться к независимым медикам и провести экспертизу.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил адвокат Николай Полозов.

«Российская власть сейчас хочет продемонстрировать, что всех раненых вылечили и они могут находиться с другими моряками. Но, видимо, есть скрытый мотив, потому что режим посещения адвокатами подзащитных в «Лефортово» очень ограничен, в отличие от «Матросской тишины». Поэтому возможный перевод из одного СИЗО в другое будет еще одной попыткой изолировать раненых», – сказал Полозов.

Он подчеркнул, что этого категорически нельзя делать, потому что даже невооруженным глазом видно, что ребята нуждаются в помощи.

«Раненых нельзя перевозить, потому что, даже, наши адвокаты, которые не являются медиками, видят, что их не долечили. Более того, российская власть до сих пор не предоставила официальные медицинские документы, на основе которых мы могли бы обратиться к независимым медикам и провести экспертизу. Ведь на наши запросы, которые подавались еще в середине декабря 2018 года, до сих пор нет ответа», – отметил он.

По его словам, еще вчера должны были перевезти раненых, но из-за того, что об этом стало известно в Страсбурге и Киеве, российская власть решила пока этого не делать.

«В РФ поняли, что пока рано кого-то из раненых перевозить. Поэтому на данный момент трое человек остаются в СИЗО в «Матроской тишине». Но стоит не забывать, что следствие продлено до 25 мая, поэтому следователь имеет право делать любые действия, которые он считает нужным. И хоть ускорить или замедлить эти процессы мы не можем, но имеем возможность представлять интересы подзащитных. Предполагаю, что уже в феврале у нас состоится ряд следственных действий, в частности, следствие хочет провести в отношении всех моряков психолого-психиатрическую экспертизу», – прокомментировал Полозов.

Также он рассказал, что раненым Андрею Артеменко и Андрей Эйдеру до сих пор не удалили всех осколков.

«У Андрея Артеменко ухудшается зрение, потому что ему в глаз попал неизвестный предмет. Что же до Андрея Эйдера, несмотря на то, что в СИЗО рапортуют об улучшении состояния его здоровья, на самом деле это не так. Дело в том, что главное не только лечение, но и реабилитация. И если раненым ее не провести по необходимой схеме, раны останутся и могут человека сделать инвалидом», – рассказал адвокат.

Поэтому он считает, пока нет официальных документов о состоянии здоровья раненых, невозможно провести реабилитацию.

«Пока мы не знаем, какую именно оказали помощь, было проведено оперативное вмешательство, и какие давали медикаменты – мы со специалистами не сможем составить схему реабилитации, которая бы подходила каждому раненому. Поэтому сейчас российская власть уже сейчас делает этих раненых моряков инвалидами», – считает Полозов.

Что же касается состояния здоровья 21 военнопленного, которые находятся в СИЗО «Лефортово», он отметил, что в целом ситуация стабильная.

«У моряков есть определенные частные жалобы, которые на встречах наши адвокаты фиксируют и пытаются сразу отрабатывать с руководством СИЗО. Например, у одного из ребят – сахарный диабет, поэтому ему нужно постоянно проводить замеры глюкозы и такие процедуры ему делают», – сказал он.

Также он прокомментировал информацию о возможной перевозке раненых военнопленных в другую страну, согласно Женевской конвенции.

«В случае, когда захватывают военнопленных, их передают либо в их страну, или в третье государство. Такие действия прямо предусмотрены третьей Женевской конвенции о защите военнопленных. Но мы понимаем, что вряд ли Кремль захочет отправить раненых в Украину, соответственно, омбудсмен Людмила Денисова, опираясь на эту конвенцию, заявляет о необходимости передачи их в третью страну. Вопрос заключается в том, что подобное решение Кремль может принять только при скоординированном давлении со стороны союзников Украины, то есть стран Запада. Но пока об этом рано говорить, потому что дело продвигается очень медленно и сейчас РФ нет смысла передавать моряков. Поэтому их удерживают и будут делать это до суда, если не будет давления», – подчеркнул Полозов.

Напомним, родители одного из захваченных моряков Андрея Эйдера рассказали, что раненых украинских моряков во вторник, 22 января, планировали перевезти из «Матросской тишины» в СИЗО Лефортово. По мнению родственников, переводом украинских моряков в Лефортово российское следствие собирается просто спрятать их от активного общения с адвокатами, консулами и родственниками, которое является возможным в «Матросской тишине».



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