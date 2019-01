Поклонники корейского группы посетят концерт «на большом экране»

26 января в кинотеатрах Multiplex будет транслироваться концертная программа тура корейской группы BTS (Beyond The Scene) под названием LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL. Концерт настолько ожидаемый, что за пару дней были проданы все залы, а география трансляции расширена по всей Украине.

26 января 12 000 поклонников смогут вместе посмотреть самый яркий концерт группы в кинотеатрах Multiplex, сообщают организаторы.

«Мы были поражены ажиотажем, который вызвал этот проект. Все билеты были распроданы за 10 минут, потом на нас посыпались просьбы добавить еще сеансы, что мы и начали делать в срочном порядке. Таких результатов по предпродажам не показывал ни один голливудский блокбастер. Почти 12 тысяч человек смогут посмотреть долгожданный концерт на большом экране в кинотеатрах нашей сети. 26 января во всем мире пройдет трансляция фильма-концерта BTS и Украина также стала одной из стран, которая поддержала показ. Это уникальное мероприятие состоится уже в эту субботу и оно будет единоразовым, поэтому кто не успел приобрести билеты – у вас еще есть шанс, ведь мы открыли еще дополнительные залы.» – генеральный директор Multiplex, Виталий Писаренко.

Напомним, коллектив начал своё существование в 2013 году. 7 фронтменов коллектива: Арэм,Чина, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви, Чонгук давно завоевали сердца женской аудитории не только в Южной Кореи, но и по всему миру. Группа получила признание после второго выпущенного студийного альбома «Wings», из которого песня «Blood Sweat & Tears» стала первым хитом группы в чарте Gaon Digital Chart, а альбом самым продаваемым месяца и года.

Также группа является обладателем престижных премий: Mnet Asian Music Awards, Billboard Music Awards, а их мини-альбом «Love Yourself: Her» достиг 7 места в американском альбомном чарте Billboard 200. Синглы «DNA и «MIC Drop» удостоились золотых сертификаций от RIAA.

Концертная программа BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF была снята в 2018 года на Олимпийском стадионе в Сеуле во время мирового турне. И только 26 января все поклонники смогут собраться вместе во время показа и насладиться концертом феноменально успешной группы, получившей беспрецедентное международное признание.

Дополнительная информация, а также билеты доступны по ссылке multiplex.ua.

